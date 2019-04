Ein Jahrhundert nach Gründung sind Bauhaus-Möbel Statussymbole. Das Ziel, Design für die Masse zu machen, blieb unerreicht - stattdessen verdienen drei deutsche Mittelständler mit den Möbeln Millionen.

Eigentlich sollte Norbert Ruf wissen, wie man Gutes ganz billig anbietet. Das Unternehmen Thonet, dessen Geschäfte der 50-Jährige leitet, verkaufte einst den sogenannten Groschenstuhl: ein Möbelstück, so günstig, dass ihn sich selbst ein Fabrikarbeiter in Deutschland um 1900 leisten konnte. Heute könnten Ruf und sein Unternehmen davon nicht weiter entfernt sein. Der Groschenstuhl kostet rund 700 Euro. "Die Arbeitsbedingungen, die uns damals günstig gemacht haben, machen uns heute teuer", verteidigt sich der Chef.

Dabei war es gerade die an der mittellosen Masse orientierte Firmenphilosophie, die das hessische Unternehmen einst zum perfekten Partner für die Avantgardisten des Dessauer Bauhauses hatte werden lassen. Verfolgten Gründer Michael Thonet und die Künstler, die sich ab 1919 um Bauhaus-Direktor Walter Gropius scharten, doch zunächst das gleiche Ziel: Kunst und Technik zu vereinen und so den Alltag der Durchschnittsbürger ästhetisch aufzuwerten.

Doch wie das mit Visionen manchmal so ist: Ab und an kollidieren sie mit der Wirklichkeit. Denn schnell wurde Gropius und seinen Nachfolgern klar, dass sich die Dessauer Manufaktur-Produktion nicht mit dem Groschen-Anspruch vertrug. Aus dem Design für die Masse wurden Produkte für die oberen Zehntausend. "Die Macher", sagt Bauhaus-Forscher Thomas Schriefers, "waren unglaublich erfolgreich darin, die Marke Bauhaus bekannt zu machen."

Dennoch ist der damalige Ruhm der Meister gering - jedenfalls im Vergleich zum Bauhaus-Hype von heute. Seit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar mit einem Festakt den Beginn des Jubiläumsjahres einläutete, reißt die Serie an Feierlichkeiten nicht ab. Erst vergangene Woche wurde in Weimar ein weiteres Bauhaus-Museum eröffnet, in der ganzen Republik verteilt, laufen Dutzende Ausstellungen, um den Designern von damals zu huldigen.

Wer aber profitiert von diesem Hype? Bei wem liegen heute die Patente und Lizenzen der Sessel, Lampen und Tische? Kurz: Wer macht eigentlich das große Geschäft mit dem Design für den kleinen Geldbeutel?

Längst ist aus den Entwürfen für jedermann ein komplexes Gebilde aus Patenten, Urheberrechten und Marktmacht geworden. Zum 100. Bauhaus-Jubiläum mündete das in ein höchst ertragreiches Oligopol. Vier Unternehmen teilen sich dieser Tage das Geschäft mit dem Bauhaus auf, darunter drei deutsche. Neben dem US-amerikanischen Möbelhersteller Knoll, der unter anderem den Barcelona-Stuhl von Mies van der Rohe im Programm hat, sind das Thonet, Tecta und Tecnolumen.

Zusammen mit Knoll bilden die deutschen Bauhaus-Konzerne inzwischen ein ziemlich eingespieltes Quartett. Vor ein paar Jahren gab es mal einen unschönen Lizenzstreit zwischen Tecta und den Amerikanern. Am Ende waren die Deutschen um ein Modell ärmer. Doch davon ist inzwischen kaum mehr die Rede. Tecta-Chef Christian Drescher bedauert inzwischen, dass es überhaupt so weit gekommen ist: "Eigentlich ging es damals um den Kampf gegen Kopisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...