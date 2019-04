Wirecard hatte am 26. März einen großen Sprung von 101,00 Euro auf über 130,00 Euro gemacht und im Anschluss wurden die Gewinne zum großen Teil wieder verfrühstückt. Danach hat sich die Aktie in eine Seitwärtsphase begeben, bei der sich die Handelsspanne immer mehr verringert. Eine so kleine Spanne ist ein Zeichen für den bevorstehenden Ausbruch. Leider ist noch nicht klar, ob der Kurs nach unten ausbricht und dann zwischen 100,00 Euro und 105,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...