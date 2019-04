Der "Hammerfreitag" hat viele Gewinner gehabt und Ströer ist einer der Gewinner gewesen. Ein Kursgewinn von über sechs Prozent ist auch für Carl Zeiss Meditec nicht alltäglich und setzt sich auch von vielen anderen Kursgewinnen am Montag ab. Wir denken, dass die Aktie nach einem kleinen Durchhänger, der wohl in erster Linie negativen Analystenkommentaren geschuldet war, wieder auf dem Weg nach oben ist. Die am Freitag veröffentlichten Zahlen waren ...

