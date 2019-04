Der "Hammerfreitag" hat viele Gewinner gehabt und Ströer ist einer der Gewinner gewesen. Wir denken, dass die Aktie nach einem Durchhänger in den letzten Monaten wieder auf dem Weg nach oben ist. Am 19. Juni ist übrigens Zahltag bei Ströer, denn an diesem Tag findet die Hauptversammlung statt. Als Dividende wird 2,00 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Im Jahr 2019 gab es bisher 9 Analystenurteile für Ströer die überwiegend "kaufen" sagten. Wenn man alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...