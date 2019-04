Grenchen - Nachdem Swatch der Baselworld den Rücken gekehrt hat, kündigt nun auch Breitling den Abgang von der Uhrenmesse an. Breitling will im Jahr 2020 nicht mehr an der Baselworld teilnehmen. Dafür baut Rolex seine Präsenz aus.

Breitling setzt ab dem kommenden Jahr auf sein eigenes Kommunikationsformat "Breitling Summit", teilte der Luxusuhrenhersteller am Sonntag mit. "Trotz einer erfolgreichen Baselworld 2019 haben wir entschieden, uns 2020 auf unser globales Summit-Format und die darauffolgenden lokalen Roadshows zu konzentrieren.

Ausschlaggebend war in erster Linie der neue Baselworld-Termin, der sich nicht mit der eigenen Planung vereinbaren lasse, erklärte Breitling-Chef Georges Kern im Communiqué.

Im kommenden Jahr wird die Genfer Uhrenmesse SIHH nicht mehr im Januar, sondern vom 26. bis 29. April stattfinden. Sie wird unmittelbar vor dem Basler Pendant durchgeführt, die von Ende März auf Anfang Mai verschoben wurde. Die Organisatoren wollen damit die Attraktivität der Messen steigern, insbesondere für Besucher aus dem Ausland.

Nicht mehr zeitgemäss

Zuvor hatte Kern in der "SonntagsZeitung" über den Abgang gesprochen. Das Geschäftsmodell der Messe mit seinen Verkaufsständen sei nicht mehr zeitgemäss, sagte Kern im Interview.

Ob ...

