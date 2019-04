Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag zum Sitzungsbeginn grundsätzlich freundlich. Allerdings lastet auf dem wichtigsten Schweizer Aktienindex SMI der Dividendenabgang von Nestlé, so dass dieser mit einem leichten Minus eröffnet hat. Positive Impulse kommen laut Händlern sowohl von den US-Börsen wie auch aus Asien.

In New York hätten am Freitag gute Zahlen aus dem Bankensektor die Kurse gestützt, hiess es. Dies sowie positive Konjunktursignale aus China stimmten die Anleger nun zuversichtlich für den Wochenbeginn auch in Europa. In dieser verkürzten Woche vor Ostern werden aus den USA, aber auch aus der Schweiz weitere Quartalszahlen grosser Konzerne erwartet: am Berichtstag etwa von Goldman Sachs und Citigroup, später in der Woche dann von Roche und Nestlé.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.15 Uhr 0,10 Prozent auf 9'475,84 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...