Auf einer Kreisstraße im Landkreis Rostock ist am Sonntag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war auf einer abschüssigen Strecke gestürzt und bewusstlos liegen geblieben, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.



Wiederbelebungsmaßnahmen der Ersthelfer blieben erfolglos. Offenbar starb er aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung in Folge des Sturzes. Zuvor war in örtlicher Nähe der Unfallstelle in ein Wohnhaus eingebrochen worden, wobei zwei Fahrräder gestohlen wurden. Die Bewohnerin des Hauses hatte dabei zwei Tatverdächtige beobachtet, wie diese sich mit den Rädern vom Tatort entfernten.



Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls und einem möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch auf.