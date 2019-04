Ganz großes Kino präsentierte die Disney-Aktie am vergangenen Freitag! Denn das Unternehmen steigt im Streaming-Geschäft ein und greift damit Netflix &. Co an. Für den "Mickey Mouse"-Konzern könnten damit wieder die Kassen klingeln, so zumindest die Einschätzung der Anleger, die die Papiere per Mega-Gap auf ein neues Rekordhoch bei 130,90 USD trieben. Genau dieses Gap könnte allerdings noch zu einem Problem werden, sobald nämlich die ersten Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber dazu mehr im aktuellen Video. ...

