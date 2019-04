FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.04.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COMPASS GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 1850(1770)P - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1010 (950) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4100 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4100 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES IWG TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 328 (200) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.04% TO 7440 (CLOSE: 7437.06) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 122 (126) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTERCON. HOTELS PRICE TARGET TO 5100 (5368,42) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5200 (4600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 125 (150) PENCE - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 750 (635) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 655 (623) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4300 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4300 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM'



