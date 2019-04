Keith Wade/Azad Zangana/Craig Botham (Schroders): Marktausblick April 2019

In diesem Monat wird der Gewinnausblick in den USA, die Zinspolitik der EZB und die bevorstehenden Wahlen in Indien betrachtet.

Statt Handelskriegen bereiten jetzt die Politik und das Wachstum den Anlegern Sorge. Die Inversion der Renditekurve verstärkt nun die Angst vor einer Rezession in den USA. Wir halten eine kurzfristige Konjunkturerholung für möglich, hegen aber auf längere Sicht weiterhin Bedenken.

Die Gewinne dürften infolge rückläufiger Margen unter Druck geraten. Das könnte dazu führen, dass Arbeitsplätze abgebaut und Investitionen gestrichen werden. Auch wenn die Unternehmen den Kostendruck möglicherweise in Schranken halten, könnte ein solches Umfeld die US-Notenbank Fed 2020 - wenn nicht früher - zu Zinssenkungen bewegen.

Die Europäische Zentralbank EZB hat ihren erwarteten Zinserhöhungstermin erneut verschoben. Sie glaubt, mit ihrem Ausblick der tatsächlichen Entwicklung voraus zu sein. Wir teilen diese Meinung aber nicht. Die EZB hinkt den Markterwartungen eindeutig hinterher, und die Änderung ihres Ausblicks, mit der sie ihre Glaubwürdigkeit schützen will, beschädigt diese nur.

Aufgrund der Verschiebung der geldpolitischen Straffung halten die Anleger, die Vergleiche mit den Erfahrungen in Japan ziehen, Negativzinsen für den neuen Normalfall. Das wirkt sich nachhaltig auf die Bankengewinne aus und wirft ernsthafte Fragen zu den Umverteilungseffekten der EZB-Politik auf.

In Indien stehen Wahlen bevor, bei denen ein Sieg von Modi am wahrscheinlichsten erscheint. Doch wer auch immer gewinnt, wir schätzen die Wachstumsentwicklung in Indien weiterhin vorsichtig optimistisch ein.

Marktausblick April 2019

Rechtliche Hinweise



Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von den Autoren und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders oder anderen Marktteilnehmern ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar.

Den vollständigen Bericht finden Sie nachstehend als PDF-Datei. Bitte beachten Sie jedoch, dass er in englischer Sprache verfasst wurde und sich nur an professionelle Anleger und Finanzberater richtet.

Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten der Schroders Investment Management GmbH.