Der GBP/USD handelt am Montag seitwärts und konsolidiert leichte Gewinne. Der Cable stieg während der asiatischen Sitzung an und erreichte nach Beginn des US-Sitzung mit 1,3118 Dollar ein neues Tageshoch. In den letzten zwei Stunden bewegte sich das Paar zwischen 1,3097 und 1,3117 Dollar seitwärts. Gemischter US-Dollar Der Dollar zeigt auf breiter ...

