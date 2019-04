Leoni hatte innerhalb von einem Jahr mehr als 70% seines Börsenwertes eingebüßt und war auf Kurse abgerutscht, die man zuvor in den Jahren 2009 und 2010 zuletzt gesehen hatte. Das Februartief wurde am 19. März mit einem Kurs von 16,93 Euro noch einmal unterboten und danach setzte nach einer kurzen Seitwärtsphase eine Erholungsphase ein. Das sieht in einem kurzen Chartausschnitt sehr gut aus und der Weg aus dem Keller hat bei etwa 22,00 Euro die erste ...

