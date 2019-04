Seit etwa einem Jahr befindet sich der Markt der FACC AG bereits in einer eher fallenden Tendenz. Der Wert ist in diesem Zeitraum um ca. 11,50 Euro gesunken. Doch diese Tendenz könnte sich nun möglicherweise umkehren. Hierfür sind erste potenzielle Anzeichen zu erkennen. Nicht nur, dass das Volumen in die Aufwärtsrichtung zugenommen hat. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass der Markt einen klassischen doppelten Boden ausgebildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...