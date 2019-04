Fribourg - Mit der innovativen Lösung von ROOMZ hat die Bank am Bellevue ihre Verwaltung der Sitzungszimmer automatisiert und vereinfacht und so die Sitzungskultur verbessert. Die kabellosen Displays sind an den ExchangeKalender gekoppelt, zeigen bei jedem Sitzungszimmer automatisch deren Verfügbarkeit an und sind kinderleicht zu bedienen. Der ROOMZ Sensor ermöglicht zudem eine Reihe von neuen Funktionen wie die automatische Sitzungszimmer-Freigabe bei reservierten, aber nicht stattfindenden Meetings, die Analyse von Daten und mehr. Zur Finanzdienstleistungsgruppe Bellevue gehören die Bank am Bellevue AG und die Bellevue Asset Management AG mit verschiedenen Standorten weltweit. Die Informatik wird zentralisiert vom Hauptsitz in Küsnacht am Zürichsee aus betrieben.

Effizienz steigern beim Management von Sitzungszimmern

Stets auf Effizienzsteigerungen bedacht, rief das etwas handgestrickte Sitzungszimmer Management in der Liegenschaft in Zürich Holger Schultes, CIO Bank Bellevue AG und Bellevue Group, auf den Plan: «Im Januar 2018 haben wir am Rennweg ein neues Gebäude bezogen. Auf der einen Etage befinden sich ausschliesslich Sitzungszimmer. Die Verwaltung der Räume lief zu jenem Zeitpunkt komplett manuell. Aus den ExchangeKalendern wurden täglich Ausdrucke erstellt und an die Sitzungszimmer geklebt. Das war einerseits nicht mehr zeitgemäss, andererseits litt die Sitzungskultur darunter. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich mit einem Besucher in ein besetztes Sitzungszimmer platze.» Um diesem Missstand entgegenzuwirken und die Verwaltung der Räume besser zu steuern, wünschte sich Holger Schultes eine automatisierte Lösung. Der CIO suchte kabellose Displays, die an ExchangeKalender gekoppelt sind und bei jedem Sitzungszimmer automatisch deren Verfügbarkeit anzeigen. Er führt aus: «Für mich waren in erster Linie die direkte Anbindung an die ExchangeKalender und die einfache Bedienung wichtig. Da wir viele Glaswände haben, ...

