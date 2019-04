Die Internet-Plattform MachDeinenStrom informiert über das Angebot an Mini-Solarstromanlagen. Seit kurzem dürfen auch Laien solche Anlagen in Betrieb nehmen. Mit der Erleichterung des Betriebs von Mini-Solaranlagen für den Eigenverbrauch ist auch das Angebot an solchen kleinen Kraftwerken gestiegen. Darauf weist die Plattform MachDeinenStrom des Berliner Unternehmens EmpowerSource hin, das eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...