Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft und notiert zwei Stunden nach Handelsbeginn solide im Plus. Zur positiven Stimmung tragen laut Händlern vor allem gute Vorgaben aus China bei. Zudem hätten die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen keine weitere Nahrung erhalten. Das Umfeld für den Aktienmarkt sei weiter günstig, meinte ein Marktteilnehmer. Die Risikobereitschaft nehme mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu.

Allerdings gibt es auch vorsichtigere Stimmen. Das Tempo der Kursfortschritte werde mit Sicherheit ab- und die Volatilität zunehmen, heisst es dort. Weitere Impulse könnte es im Tagesverlauf von der in den USA weiter voranschreitenden Berichtssaison geben. Nach dem Mittag werden dort die Zahlen von Johnson & Johnson und der Bank of America erwartet. Die Schweizer Banken werden ihre Quartalszahlen dann nächste Woche präsentieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 11 Uhr 0,61 Prozent auf 9'572,16 Punkte. Während der SMI aufgrund der Dividendenabgänge noch rund ein halbes Prozent unter dem Jahreshoch liegt, haben andere Indizes neue Höchststände erreicht. Der breite Swiss Performance Index (SPI) etwa notiert mit +0,57 Prozent auf 11'492,57 Zähler auf Jahres- bzw. Allzeithoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...