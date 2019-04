Speicherspezialist Senec hat mit dem italienischen PV-Unternehmen Solarplay eine exklusive Partnerschaft vereinbart. Die EnBW-Tochter will so vom wachsenden Markt in Italien profitieren. Bei der Firma Solarplay handele es sich nach Auskunft von Senec um eines der führenden italienischen Photovoltaik-Unternehmen und bis dato größten Kunde der Sonnen GmbH in Italien. Solarplay verkaufe gegenwärtig mehr ...

