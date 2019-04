Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Pariser Kathedrale Notre-Dame aufgerufen. "Frankreich ist in dieser Stunde nicht allein. Die Franzosen sind uns Europäern ist dieser Stunde besonders nahe", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin.



Notre-Dame sei nicht nur eine französische Kirche, sie sei ein großes Erbe der europäischen Kultur, so der Bundespräsident weiter. Die Bilder, die man gestern Abend und heute Nacht aus Paris gesehen habe, gingen einem nahe und ließen keinen in Europa unberührt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte direkt nach der Brand-Katastrophe zur Beteiligung Europas am Wiederaufbau der Kathedrale aufgerufen.



"Deshalb nutze ich die Gelegenheit gerne, und bitte die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und aus ganz Europa, den Wiederaufbau von Notre-Dame zu unterstützen", so Steinmeier weiter. Es sei nicht nur ein großes Bauwerk, es sei ein großes europäisches Wahrzeichen, Wahrzeichen europäischer Kultur und ein wichtiges Dokument europäischer Geschichte.