Eine neue Studie des Bundesamtes für Energie zeigt, dass auf und an Schweizer Gebäuden jährlich 67 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden könnten. Das entspricht rechnerisch 110 Prozent des Stromverbrauchs in der Schweiz.In der Schweiz macht die Atomenergie fast ein Drittel des Strommix aus. Dieser Anteil muss mittelfristig ersetzt werden, da der Bau neuer Atomkraftwerke per Volksabstimmung verboten wurde. Wo soll der fehlende Strom herkommen, wenn die bestehenden Meiler vom Netz gegangen sind? Die Photovoltaik könnte einspringen, wie eine neue Studie des Schweizer Bundesamtes für ...

