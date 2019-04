Vaduz - Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat erstmals ein tokenisiertes Immobilien-Anlageprodukt in Europa bewilligt. CROWDLITOKEN AG startet demnächst in zehn europäischen Ländern mit der Ausgabe digitaler Immobilien-Anleihen via Security Token Offering (STO). Dank der Blockchain-Technologie können qualifizierte Investoren und neu auch Kleinanleger in erstklassige Immobilien in Europa investieren.

Die FMA hat dem Antrag des Liechtensteiner Start-ups CROWDLITOKEN AG Mitte April stattgegeben und legt damit die Grundlage für eine neue Generation digitaler Finanzanlageprodukte. Im Rahmen der Vertriebsbewilligung für Kleinanleger kann das Unternehmen in den Kernländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) den öffentlichen Verkauf der Security Tokens starten. Investoren mit Wohnsitz in Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlanden, Irland und Grossbritannien sind die ersten Nutzniesser.

In einer ersten Phase hat CROWDLITOKEN AG bereits ausgewählte qualifizierte Investoren gewonnen. Mit der FMA-Bewilligung kann der Private Sale in den nächsten Wochen abgeschlossen und im Mai die zweite öffentliche Phase, der sogenannte Pre-Public Sale für Retail-Kunden, starten. Die tiefen Investitionen auf ausgewählte europäische Immobilien ...

