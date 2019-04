Der GBP/USD baut seine Seitwärtsbewegung am europäischen Nachmittag aus und so notiert er am unteren Ende seiner Tagesrange um 1,3075/70. Nach dem gestrigen Versuch einer Aufwärtsbewegung, welche im Bereich der 1,3120/30 scheiterte, kam es am Dienstag zu einer Abwärtsbewegung, die nach der Veröffentlichung der guten britischen Lohndaten auf Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...