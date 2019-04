Uznach - Die Bank Linth plant die Eröffnung eines weiteren Standorts. Dieser liegt in Meilen an bester Passantenlage - unweit vom Bahnhof, an der Dorfstrasse 116. Der Umbau dauert voraussichtlich bis im Herbst 2019. Damit baut die in sechs Regionen tätige Bank ihre Präsenz am rechten Zürichsee-Ufer aus. Der Beratungsstandort in Meilen ergänzt die bestehenden Geschäftsstellen in Rapperswil, Jona, Rüti (ZH), Stäfa, Uetikon am See und den Beratungsstandort in Erlenbach.

Nach der erfolgreichen Lancierung eines reinen Beratungsstandorts in Frauenfeld im Mai 2018 plant die Bank Linth, mit dem gleichen Angebot ihre Präsenz in der Region am rechten Zürichsee-Ufer zu verstärken. Dafür hat sie sich in Meilen ein Ladenlokal an bester Lage gesichert - an der Dorfstrasse 116. Die Lage spielte in der Entscheidung für den zwanzigsten Standort eine entscheidende Rolle, erklärt Roland Greber, ...

