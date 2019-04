Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an den Aufwärtstrend vom Vortag angeknüpft und mehrheitlich fester geschlossen. Gesucht waren laut Händlern vor allem Aktien zyklischer Firmen und Finanzwerte. Das Geschäft verlief bei ansprechenden Umsätzen recht aktiv. Zur positiven Stimmung trugen unter anderem gute Vorgaben aus China bei, wo die Hoffnung auf Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen für steigende Kurse gesorgt hatten. Zudem erhielten Konjunktursorgen in Europa keine weitere Nahrung.

Die Risikobereitschaft der Anleger dürfte weiter zunehmen. Das Tempo der Kursfortschritte werde mit Sicherheit aber abnehmen, hiess es am Markt. Steigen dürfte hingegen die Volatilität. Zudem werde die Luft unweit des in der Vorwoche markierten Allzeithochs immer dünner.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,70 Prozent höher bei 9'579,85 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI), in dem die Dividendenabgänge in der Performance mitberücksichtig werden, erreichte kurzzeitig ein neues Rekordhoch und schloss noch um 0,62 Prozent fester auf 11'498,81 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei dem die grossen Werte nicht mit dem ganzen Gewicht gerechnet werden, avancierte um 0,93 Prozent auf 1'497,40 Punkte. Von den 30 grössten Titeln standen bei Börsenschluss 28 im Plus und zwei im Minus.

Weiter im Fokus standen Alcon (+2,2%). Der US-Vermögensverwalter ...

