Bestimmt steht demnächst ein Spargelessen in der Familie oder im Bekanntenkreis an. Denn endlich hat die lang ersehnte Saison des edlen Gemüses begonnen. Mit diesen fünf Fakten lässt sich wunderbar ein Tischgespräch über die weißen Stangen beginnen. Schon gewusst? Der botanische Name des Gemüsespargels Asparagus officinalis bedeutet so viel wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...