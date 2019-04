Die Aktie hatte sich seit Anfang Januar in eine ansteigende Seitwärtsbewegung begeben und ein Hoch Ende Februar bei 52,08 Euro geschrieben. Danach kippte die Stimmung und die Aktie hangelte sich an der 100-Tage-Linie bis auf 45,95 Euro nach unten bevor die Gegenbewegung die Aktie wieder "auf Kurs" brachte. In den letzten Tagen nahmen die Umsätze wieder zu und die Chartindikatoren sind im positiven Bereich. Die Zahlen für das erste Quartal sind für ...

