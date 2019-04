New York - Der Dow Jones Industrial hat nach dem kraftlosen Wochenstart wieder Boden gut gemacht. Erfreuliche Geschäftszahlen des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson hatten den US-Leitindex am Dienstag im frühen Handel zunächst auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gehievt, bevor das Börsenbarometer an Schwung verlor und ein moderates Plus über die Ziellinie rettete. Grössere Gewinne verhinderte ein Kursrutsch bei den Papieren des Krankenversicherers UnitedHealth.

Der Dow stieg am Ende um 0,26 Prozent auf 26'452,66 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 bewegte sich mit plus 0,05 Prozent auf 2907,06 Punkte nur wenig. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,34 Prozent auf 7654,73 Punkte nach oben.

Unter den Einzelwerten spielte die Musik in der Chipbranche: Apple und der Konzern Qualcomm legten ihren mehr als zwei Jahre langen Patentstreit bei. Alle gegenseitigen Klagen werden fallengelassen und Apple wird eine Zahlung an den Chipkonzern leisten. Ein Betrag wurde nicht genannt. Zudem wird eine Patentvereinbarung für zunächst sechs Jahre abgeschlossen. Die Konditionen wurden nicht mitgeteilt.

Die Qualcomm-Anleger reagierten euphorisch: Die Aktien schnellten ...

