Zürich - Das Luxusgüterunternehmen Lalique hat 2018 mehr umgesetzt als im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente die seit vergangenem Juni an der SIX gelistete Gruppe aber weniger. Für das laufende Jahr wird ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine leichte Steigerung der EBIT-Marge in Aussicht gestellt.

Den Umsatz steigerte Lalique im vergangenen Jahr um 6 Prozent beziehungsweise 9 Prozent in Lokalwährung auf 136,4 Millionen Euro. Darin eingeschlossen sei die Entschädigung von 2,4 Millionen, die die Gruppe in einem von ihr in Frankreich angestrengten Rechtsverfahren zugesprochen bekam, teilte Lalique am Mittwoch mit.

Zum Umsatzwachstum habe insbesondere eine gute Entwicklung im Segment Lalique und ein erneut starker Zuwachs im Segment Ultrasun beigetragen, hiess es weiter. So steigerte das Segment Lalique (Kristallgeschäft, Parfums, Hotels) den Betriebserlös um 7 Prozent auf 83,1 Millionen und Ultrasun erhöhte den Umsatz ...

