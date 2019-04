Anders als bei vielen anderen Tech-Werten setzte bei der Aktie von Tencent Holdings die Korrektur bereits im Juni des vergangenen Jahres ein. Sie führte den Kurs Ende Oktober auf ein Tief bei 28,26 Euro zurück. An dieser Stelle meldeten sich die Käufer zurück und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. Diese hat den Kurs inzwischen um fast 60 Prozent ansteigen lassen, der bisherige Höchststand wurde am 10. April bei 44,92 Euro erreicht. In den letzten Tagen kam der Kurs etwas zurück, doch der Dienstag ... (Alexander Hirschler)

