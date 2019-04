GBP/USD 4-Stundenchart Der GBP/USD ist in einer Keil Formation gefangen GBP/USD 30-Minutenchart Wie gestern bereits erwähnt, fand der Markt an der 1,3040 eine Unterstützung Der Markt bleibt in seiner Range zwischen 1,3040 und 1,3080 Die Bullen müssen die 1,3080 auf dem Weg zur 1,3120 überwinden, während das Ziel der Bären die 1,3000 ist, welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...