Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht fester geschlossen. Ein deutlicher Anstieg der Indizes wurde aber nicht zuletzt von Kursverlusten der defensiven Pharma-Schwergewichte verhindert. Dagegen vollführten die ABB-Titel nach dem Abgang des CEO einen Sprung nach oben.

Unterstützung erhielten die Aktienmärkte von unerwartet starken Konjunkturzahlen aus China. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt war im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Gehe es in den USA und China konjunkturell aufwärts, ziehe das auch die europäische Wirtschaft nach, kommentierte ein Marktanalyst. Am Abend stand in den USA noch die Publikation des "Beige Book" an, des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,17 Prozent im Plus bei 9'596,60 Punkten. Der Swiss Leader Index (SLI), bei dem die grossen Werte nicht mit dem ganzen Gewicht gerechnet werden, avancierte gar um 0,63 Prozent auf 1'506,85 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab dagegen um 0,03 Prozent auf 11'495,14 Zähler nach. Von den 30 grössten Titeln schlossen 21 im Plus, acht im Minus und einer (Schindler) unverändert.

Die ABB-Titel (+5,4%) waren die klaren Tagesgewinner unter den Bluechips. Die Aktienmärkte reagierten mit dem Kurssprung auf den überraschenden Rücktritt von Konzernchef Ulrich Spiesshofer. "Es wurde Zeit. ...

