Rund 250 neue Arbeiter sind beriet, bei Ernte und Verpackung in der Kiwi-Industrie zu helfen. New Zealand Kiwifruit Growers Incorporated (NZKGI) sagte, dass diese Woche der Anfang des Erntehöhepunktes für die Kiwi-Industrie in der Bay of Plenty ist, wo mehr als 18.000 Saisonarbeiter benötigt werden, um zu ernten und zu verpacken. Bildquelle: Shutterstock.com Es wird erwartet,...

