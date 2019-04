Zürich - In Zürich sind zum 19. Mal die "Best of Swiss Web Awards" verliehen worden. In der Samsung Hall wurden in elf Fachkategorien die besten Digitalprojekte und der «Master of Swiss Web 2019» gekürt. Diesen Titel als bestes Webprojekt des Jahres gewann AMIGOS vom Migros-Genossenschafts-Bund.

AMIGOS gewinnt den Titel "Master of Swiss Web 2019" und ist somit der Gesamtsieger der 19. Best of Swiss Web Award Night. Die von dem Migros-Genossenschafts-Bund beauftragten und von der Dreipol, gemeinsam mit der Liip umgesetzten ...

