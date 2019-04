Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am im frühen Geschäft sich Donnerstag wenig verändert. Vor dem langen Osterwochenende dürfte das Geschäft eher ruhig verlaufen. "Vor dem langen Wochenende dürften die Positionen aber eher reduziert werden. Da will keiner unnötige Risiken halten", sagt ein Börsianer. Die Vorsicht dürfte noch verstärkt werden, weil im Laufe des Tages einige wichtige Konjunkturzahlen aus dem Ausland veröffentlicht werden und an der Eurex der April-Verfalls-Termin stattfindet, sagt ein Händler. Gestützt wird der Markt von den Kursgewinnen des Schwergewichts Nestlé.

Veröffentlicht werden unter anderem die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und aus den USA die Einzelhandelsumsätze. Gemäss dem am Vorabend von der US-Notenbank veröffentlichten "Beige Book" bleibt die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,06 Prozent auf 9'602,47 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) notiert unverändert bei 11'495,60 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ermässigt sich um 0,12 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...