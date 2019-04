Zürich - Der Vermögensverwalter Partners Group sieht sich bei Investments für seine Kunden einem zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt. Auch die hohen Marktbewertungen sind zusätzliche Herausforderung. Dass die Investitionsstrategie daher weniger selektiv ist, davon will CEO David Layton jedoch nichts wissen.

"Wir sind nicht weniger selektiv, im Gegenteil wir sind kritischer denn je", sagte er im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP auf die Frage, ob die Selektion in der Not lascher geworden ist. Denn 2018 lag die Ablehnungsrate von Investitionen, die geprüft wurden, bei 97 Prozent. In der Vergangenheit waren es mitunter nur 1 bis 2 Prozent, die sich letztendlich als Investments durchgesetzt haben. Heute würden einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...