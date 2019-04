Sechs IPOs, gesteigerte Liquidität sowie eine positive Entwicklung der Aktien: Die Bilanz von Scale kann sich zwei Jahre nach dem Start sehen lassen.Die Öffentlichkeit durfte mitentscheiden: Aus 550 Vorschlägen hat die Deutsche Börse 2017 den Namen Scale ausgewählt. Mit dem neuen Börsensegment sollen vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), die häufig einen großen Bedarf an Eigenkapital haben, für den Kapitalmarkt begeistert werden. Durch das Listing kommen sie leichter an Kapital und können schneller wachsen. Für Investoren bietet Scale die Chance, sich am deutschen Mittelstand zu beteiligen.Aufnahme in Scale an hohe Hürden gebundenScale hat 2017 die Nachfolge des ungeliebten Entry Standards und des gescheiterten Neuen Markts angetreten. Die Hürden, damit Firmen mit ihren Aktien aufgenommen werden, sind nun vergleichsweise höher. Zunächst einmal müssen drei der folgenden fünf Kriterien erfüllt werden:ein Mindestumsatz von zehn Millionen Euro ein positiver Jahresüberschuss ein positives bilanzielles Eigenkapital mindestens 20 Mitarbeiter ein bereits vorab eingesammeltes Eigenkapital von fünf Millionen Euro. Börsen-Kandidaten müssen außerdem eine Historie von zwei Jahren oder mehr aufweisen. Darüber hinaus ...

