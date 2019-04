New York - Kurz vor seiner Markteinführung in der kommenden Woche sind bei dem faltbaren Smartphone von Samsung Electronics offenbar technische Probleme aufgetaucht. Einige Journalisten, die das Galaxy Fold zum Testen erhalten hatten, berichteten über Funktionsstörungen am Bildschirm. "Wir werden diese Geräte gründlich untersuchen, um die Ursache zu ermitteln", kündigte Samsung in einer Erklärung an.

Medienberichten zufolge fiel gleich bei vier Exemplaren, die Journalisten für Tests vorab zur Verfügung gestellt wurden, der Bildschirm nach wenigen Tagen Gebrauch aus. Zwei der Tester hatten eine Folie über dem Bildschirm entfernt, die wie eine Schutzfolie aussah, aber offenbar integraler Bestandteil des Displays ...

