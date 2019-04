Sébastien Galy (Nordea): Handelsabkommen zwischen USA und China

"Das Handelsabkommen zwischen China und den Vereinigten Staaten sollte im Juni abgeschlossen sein und dann zu Recht gefeiert werden. Dennoch wird ein Handelsabkommen wahrscheinlich nicht von Dauer sein, da die Ziele der beiden Länder zu unterschiedlich sind", erkärt Sebastién Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.



Jeder Deal werde eher ein Boxenstopp in einem sich wiederholenden Prozess sein, der höchstwahrscheinlich zwei Jahrzehnte dauern werde, da Chinas Bevölkerung 2025 ihren Höchststand erreiche und die dortige Wirtschaft mit geringerem Wachstumspotenzial verletzlicher werde.

Während das Handelsabkommen zwischen China und den USA vor seiner Unterzeichnung gefeiert werde, könnten die Zweifel zunehmen, dass ein solches Abkommen in ein oder zwei Jahren auseinanderfällt. "Angesichts solcher Risiken dürfte es weiterhin ratsam sein, defensive bzw. Value-Aktien als Absicherung innerhalb eines breiteren Aktien-, Absolute-Return und flexiblen Fixed-Income-Portfolios zu halten", sagt der Stratege.

Während sich die USA und China auf ein Handelsabkommen zubewegten, werde es wahrscheinlich nicht lange halten, da sich die Parteien nicht über ihre Plätze in der globalen Architektur einig seien. Galy erklärt: "Beide sehen sich selbst als dominierende Volkswirtschaft, während China sein Handelsmodell aus dem 16. Jahrhundert zu replizieren scheint.



China hat ein begrenztes Zeitfenster, um eine tragfähige Position einzunehmen und aufrechtzuerhalten, da die Bevölkerung altert und sich das Land dem Status einer langsamer wachsenden, fortgeschrittenen Volkswirtschaft annähert." Weltweit gesehen, habe China einen sekundären Partner mit Russland und eine Reihe von Verbündeten in den Schwellenländern, unter anderem bedingt durch das Seidenstraßen-Projekt.

Wie im Kalten Krieg würden dominierende Volkswirtschaften auf beiden Seiten um den größtmöglichen Vorteil spielen. In einigen Fällen habe China - auch aufgrund von Ausfällen - strategische Vermögenswerte im Ausland erworben. Aus militärischer Sicht werde jeder von ihnen bestrebt sein, einen möglichen Vorteil durch einen Erstschlag für einen nuklearen Konflikt oder einen konventionellen Konflikt (z.B. das vermeintlich gefürchtete Dark Horse von Huawei) aufrechtzuerhalten, doch wäre jeder Konflikt angesichts der schweren Rückkopplungsschleife (Sanktionen) und des begrenzten Steuer- und Währungsraums (z.B. Krim) sehr begrenzt in Umfang und Zeit. "Damit bleibt der größte Teil des Konflikts und der Zusammenarbeit noch in einer Reihe von befristeten Vereinbarungen festzulegen. So haben sich die USA offenbar darauf geeinigt, dass China bis 2025 einige Importe erhöhen wird. Die Europäer verfolgen ihre eigenen Bemühungen", sagt Galy. Der wirtschaftliche Imperativ sollte in der Regel andere Motive überwiegen.

Wichtige Länder neigten dazu, zusammenzuarbeiten, wenn die Alternative viel schlechter sei, wenn ihre Konjunkturzyklen miteinander verflochten seien und wenn sie eine sogenannte Super-Gruppe bilden wöllten (z.B. die Europäische Union). Sie kooperierten, weil sie davon ausgingen, dass andere dies im Laufe der Zeit auch weiterhin tun würden, und der entsprechende Nutzen den anderer Strategien bei weitem überwiege.



Wenn die Gewinne quasi als zeitlich begrenzter Reset betrachtet würden, seien die Vorteile eines abweichenden Verhaltens sehr hoch, was teilweise auf China zutreffe. China baue seine Binnenwirtschaft mit eigenen Suchmaschinen und Technologieriesen so auf wie Japan und Südkorea zuvor. Der Unterschied bestehe darin, dass China die Größe eines Marktes habe, um damit durchkommen zu können. "Die Europäer verfolgten dieselbe Strategie, indem sie die Entstehung von Airbus (und anderen) subventionierten. Es ist unwahrscheinlich, dass China langfristig von einer Politik der nationalen Champions abweichen wird. China ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten angesichts eines großen und wachsenden Handelsungleichgewichts besonders anfällig", meint Galy. Die Verhandlungen sollten den hohen Handelsüberschuss Chinas verringern. In der Theorie gelte: Je größer der Überschuss, desto stärker sei die Währung. Deshalb sollte eine Verringerung des Handelsüberschusses Chinas zu einer Schwächung des Renminbis gegenüber dem frei schwankenden US-Dollar führen.

Die Wechselkursgewinne ließen vermuten, dass die Handelsbilanz etwas einseitig bleibe. Die Schlussfolgerung sei, dass wir uns mit einer moderateren Variante des Kalten Krieges konfrontiert sähen, in dem Handelsgewinne und das Streben nach Macht miteinander verflochten seien.

Geopolitische Blöcke würden durch interne oder externe Dysfunktionalität auseinandergezogen. Ein übermäßiger Wettbewerbsdruck könnte zu einem schweren Rückschlag für den Handel führen. Einige Schwellenländer hätten bekanntlich den Fokus auf die Inflation verloren, wenn sie mit einer großen Verlangsamung konfrontiert seien. Der Wettbewerb um eine gemeinsame knappe Ressource wie Energie könne ebenso schädliche Auswirkungen haben wie neue Technologien (z.B. Fracking).

"Die USA und China werden wahrscheinlich eine Reihe von Vereinbarungen durchlaufen. Denn es besteht die Notwendigkeit, dass die Partner an den Tisch zurückkehren, insbesondere da das Wachstumspotenzial in China stärker nachlässt", schließt Galy.

Frankfurt, 28. März 2019 - Die deutschen Finanz- und Bankberater müssen sich angesichts der stärkeren Marktschwankungen im Spätzyklus vielen Fragen verunsicherter Anleger stellen. "Dieses herausfordernde Umfeld können Berater jedoch auch zum Anlass nehmen, ihren Kunden grundlegene Mechanismen des Kapitalmarktes zu erläutern.



Denn Marktschwankungen sind nichts Außergewöhnliches und schon gar kein Grund zur Panik - seit 1980 schlossen die Märkte auch in Jahren mit zweistelligen Rückgängen in 28 von 39 Jahren positiv ab", betont Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.



Eine aktuelle Befragung unter Beratern zeigt, dass genau diese Strategie von mehr als zwei Dritteln umgesetzt wird und sie so dazu beitragen, dass Anleger trotz Marktschwankungen investiert bleiben und damit ihre langfristigen Anlageziele erreichen. Rund ein Drittel der Berater empfiehlt den Kunden im aktuellen Umfeld Fonds mit Ertragskomponente, denn die regelmäßigen Ausschüttungen wirken wie ein Puffer gegen die volatilen Märkte. Und jeder vierte befragte Berater stellt das Portfolio seiner Kunden derzeit etwas defensiver auf. Dies zeigt das Income-Beraterbarometer, eine bereits zum dritten Mal von J.P. Morgan Asset Management durchgeführte nicht repräsentative Kurzbefragung von 114 Beratern von Banken, Sparkassen, freien Finanzberatern, unabhängigen Vermögensverwaltern und Versicherungs-gesellschaften während des "Fonds professionell Kongresses" Ende Januar.

Um die Portfolios ihrer Kunden für die späte Zyklusphase wetterfest zu machen, haben die Berater unterschiedliche Strategien identifiziert. Mit 53 Prozent sieht jeder zweite Befragte Value-Strategien, also Substanzaktien als Alternative zu Wachstumstiteln, als erfolgversprechend an. Mit 46 Prozent will rund jeder zweite befragte Berater auf flexible Anleihenstrategien setzen. Und genau ein Drittel der Befragten findet Strategien mit regelmäßigen Ausschüttungen in der aktuellen Marktphase sinnvoll. "Zinsen und Dividenden werden ja unabhängig von Marktschwankungen gezahlt - deshalb helfen solche ausschüttungsorientierten Strategien auch, die gefürchteten Marktschwankungen abzupuffern. Außerdem schätzen unserer Erfahrung nach Anleger die Transparenz zu sehen, was ihr Erspartes u201averdientu2018 hat", erläutert Bradtmöller. Ein weiteres Drittel der Befragten sieht sogenannte Makro-Strategien mit wenig Gleichlauf zu traditionellen Risikoanlagen für die aktuelle Phase als gut geeignet an. Staatsanleihen, die traditionell als sicherer Anlagehafen gelten, wollen dagegen nur rund elf Prozent der Berater ihren Kunden empfehlen - nach mehr als zehn Jahren Niedrigzinsumfeld nicht überraschend.

Die Antworten auf die Frage, welches Ertragsniveau sich ihre Kunden wünschen, zeigt einen leichten Trend in Richtung Sicherheit: Waren im Vorjahr noch 22 Prozent der befragten Berater überzeugt, dass ein Großteil ihrer Kunden sicherheitsorientiert ist und lieber auf Ertrag verzichtet, um möglichst wenigen Schwankungen ausgesetzt zu sein, stieg der Anteil um vier Prozentpunkte auf aktuell 26 Prozent. "Dies ist sicherlich dem turbulenten letzten Quartal des vergangenen Jahres zu verdanken, als viele Märkte deutliche Einbußen zu verschmerzen hatten", unterstreicht Pia Bradtmöller.



Parallel legte die Gruppe derjenigen zu, die langfristig ein Ertragsniveau von vier bis fünf Prozent erreichen möchte und dafür bereit ist, ein gewisses Maß an Schwankungen auszuhalten. Wenn mit einem Prozentpunkt der Zuwachs zugegebenermaßen auch nur klein ausfiel, ist dies mit 61 Prozent jedoch mit Abstand die größte Gruppe. Laut Bradtmöller haben Berater es inzwischen gut geschafft, ihren Kunden zu vermitteln, dass man heute mehr Risiko in Kauf nehmen muss, um auf das gewünschte Ertragsniveau zu kommen. Und da sich an dieser Entwicklung so schnell nichts ändern wird, bleibt es weiterhin an den Beratern, ihren Kunden auch in turbulenten Markphasen den Rücken zu stärken: "Gerade wer einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont hat, braucht die Marktschwankungen nicht zu fürchten, da sich die Marktschwankungen über einen längeren Zeitraum aufheben", betont Bradtmöller. So geben sogar 13 Prozent an, dass ihre Kunden Volatilität gut aushalten können, dafür aber höhere Erträge von sechs bis sieben Prozent erwirtschaften wollen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 18 Prozent. Der aktuell niedrigere Wert entspricht gleichwohl eher der Selbsteinschätzung der Privatanleger wie beim Income-Barometer 2018, einer repräsentativen Befragung von 2.097 Deutschen. Hier beschrieb sich rund die Hälfte als sehr sicherheitsorientiert, rund ein Drittel als eher sicherheitsorientiert und nur rund jeder Zehnte als risikofreudig. Dabei gaben zwei Drittel der Privatanleger an, mit den aktuellen Sparerträgen sehr unzufrieden zu sein, und ihnen ist durchaus bewusst, dass das Zinsniveau noch weiter niedrig bleibt: "Die Angst vor Marktschwankungen verbunden mit fehlendem Kapitalmarktwissen belegt, dass fundierte Beratung gerade im aktuellen Umfeld von essenzieller Wichtigkeit ist", erläutert Bradtmöller.

Eine Strategie, die sich in diesem herausfordernden Umfeld anhaltender Beliebtheit erfreut, sind flexible Multi-Asset-Konzepte mit Ausschüttungskomponente, "Income" genannt: 83 Prozent der befragten Berater setzen bereits Income-Fonds, die regelmäßig Erträge ausschütten, bei ihren Kunden ein (Vorjahr: 61 Prozent).

Die meisten Berater bevorzugen dabei Fonds mit einer jährlichen oder quartalsweisen Ausschüttung, aber auch die Wiederanlage der erwirtschafteten Erträge ist für einen guten Teil der Befragten eine sinnvolle Strategie. Das belegt, dass die Berater Income-Funds als ebenso geeignet für die Anspar- wie für die Auszahlphase ansehen. Nur wenige Berater (17 Prozent) sehen gar keine Nachfrage nach "Income".

Als Fazit dieser Kurzbefragung stellt Pia Bradtmöller fest: "Je herausfordernder das Marktumfeld ist, umso wichtiger wird eine fundierte Anlageberatung. Heute liegt der Beratungsfokus in der Regel auf einer langfristig ausgerichteten Portfoliokonstruktion. So werden flexible Mischfonds wie der Global Income Fund als Baustein in einem Kernportfolio allokiert und mit Transparenz von Chancen und Risiken sowie mit realistischen Vorgaben beim Anlagezeitraum vermarktet. Damit werden kurzfristige Marktschwankungen weniger relevant."

In seinem Buch "Furcht" zitiert der Journalist Bob Woodward US-Präsident Donald Trump mit den Worten: "Handel ist schlecht."



Die Geschichte der vergangenen zwei Jahrhunderte belegt genau das Gegenteil: "Handel ist gut." Denn internationaler Handel ist ein Faktor, der Wirtschaftswachstum fördert. Er spornt Firmen dazu an, innovativer und produktiver zu sein. Er erzeugt Skaleneffekte und senkt die Preise von gehandelten Gütern. Er erfordert die Schaffung von Institutionen und Regeln, die für fairen Handel sorgen.



Der weltweite Handel beeinflusst aber auch die Verteilung von Wohlstand und Beschäftigung sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen ihnen.



Zwar gibt es unausweichlich Gewinner und Verlierer, der Nettoeffekt aber ist positiv. Deshalb ist alles, was den Handel fördert, willkommen.

Lesen Sie mehr im Artikel "Handelskrieg - Mythen und Realitäten" aus der Börsen-Zeitung vom 03.04.2019.



Die Infrastrukturmärkte lieferten jüngst ein Beispiel dafür, welchen Gefahren Anleger sich aussetzen, wenn ESG-Risiken nicht berücksichtigt werden. Die Meldung, dass auf den US-Versorger Pacific Gas & Electric Corporation (PG&E) unerwartete Kosten in Höhe von 30 Mrd. US-Dollar zukommen könnten, schockierte die Märkte.

Der regulierte kalifornische Gas- und Stromversorger mit Monopolstellung machte den Eindruck einer idealen und risikoarmen Investition, was sich auch in der Bewertung der Anleihen des Unternehmens mit ihrem soliden Investment-Grade-Rating widerspiegelte. Anfang 2017 boten die engen Spreads dieser Anleihen nur eine sehr begrenzte Risikoentschädigung, was sich als katastrophale Fehleinschätzung herausstellte, als das Unternehmen am 29. Januar 2019 Konkurs anmeldete.

2017 und 2018 kam es in Kalifornien zu den verheerendsten Waldbränden seit Beginn der Aufzeichnungen. Obwohl die Ursache rechtlich noch nicht nachgewiesen ist, wird die Schuld PG&E zugeschoben. Trockene Böden, das Ergebnis mehrjähriger Dürre, ermöglichten die Ausbreitung des Feuers.

Falls nachgewiesen wird, dass die Brände auf PG&E zurückzuführen sind, müssen aufgrund einer Besonderheit des kalifornischen Gesetzes nicht die Versicherer für sämtliche Schäden aufkommen, sondern das Unternehmen. Dies gilt auch dann, wenn keine Fahrlässigkeit des Unternehmens festgestellt werden kann. Angesichts horrender Schadensersatzforderungen haben PG&E und seine primäre operative Tochtergesellschaft Pacific Gas and Electric Company Gläubigerschutz nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Code beim United States Bankruptcy Court des Northern District of California beantragt.

Fitch schätzt, dass die Einbringungsquoten für die unbesicherten Schuldtitel des Unternehmens zwischen 51 % und 70 % betragen werden, was ein deutliches Defizit gegenüber dem Durchschnitt ausfallender Infrastrukturunternehmen darstellt. Gläubiger dieses vermeintlich risikoarmen Unternehmens könnten große Verluste machen.

Der Klimawandel erhöht das Risiko destruktiver wetterbedingter Ereignisse. Durch wärmeres, trockeneres Klima steigt die Gefahr, dass sich kleine Feuer ausbreiten und zu großen Verlusten führen. Die über mehrere Jahre andauernde Dürre hätte ein Warnzeichen sein sollen. Geisha Williams, bis zu ihrem Rücktritt im Januar 2019 Geschäftsführerin von PG&E, berief sich insbesondere darauf, dass das Unternehmen "klimabedingten extremen Witterungseinflüssen und einem Flächenbrand nach dem anderen" ausgesetzt sei. Die Anleger haben es versäumt, dieses Umweltrisiko effektiv zu bewerten.

Wir glauben, dass die Prüfung von Umweltfaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen für den Gläubiger zentraler Bestandteil jeder Kreditanalyse sein sollte. Die Umweltaspekte, die Schroders als europäischer Anleger prüft, können mitunter von denen abweichen, die US-Anlagen betreffen. Dennoch sind sie in Bezug auf ihre potenziellen Auswirkungen nicht weniger wichtig.

So analysieren wir beispielsweise bei den skandinavischen Energieunternehmen, wie harte Winter das Energienetz beeinträchtigen könnten, und schätzen, wie viele Arbeitstage durch Ereignisse wie z. B. einen Kabelbruch infolge von Frost verloren gehen könnten. Jede Betriebsunterbrechung aufgrund von ungünstigen Wetterbedingungen wirkt sich auf den Umsatz eines Unternehmens aus. Für Gläubiger und Sponsoren sind sie letzten Endes wertvernichtend. Governance und Soziales sind ebenfalls ein integraler Bestandteil unseres Research. Als Anleger in Infrastrukturanleihen stehen solche ESG-Aspekte im Mittelpunkt unseres Handelns.



(Artikel vom 01.04.2019)







8. April 2019



In Europa legten die marktbreiten Indizes seit ihren Tiefstständen Ende 2018 um über 15% zu. In den USA war es beim S&P500 sogar ein Plus von 23% - hier fehlt nur noch ein Katzensprung (+1,3%), bis auch das Allzeithoch vom vergangenen Herbst erreicht wäre.

Rückenwind ging vor allem von den Notenbanken aus, die mit klaren expansiven geldpolitischen Signalen das Vertrauen der Investoren angesichts schwächerer Konjunkturdaten stützen wollten. Die Fed vollzog eine 180-Grad-Wende und kehrte vom lange Zeit gepflegten Kurs moderater Zinserhöhungen schlagartig zu einer neutralen, abwartenden Haltung zurück. Die EZB gab sogar neue expansive Massnahmen bekannt (TLTROs) und versprach darüber hinaus, noch länger an den Tiefstzinsen festhalten zu wollen.

Positiv wirkte daneben die Beruhigung der verschiedenen politischen Krisen. Zum einen schwenkten die USA und China auf einen gemässigteren Kurs bei ihren Handelsstreitigkeiten ein. Auf beiden Seiten wuchs die Einsicht, dass die weltwirtschaftlichen Bremseffekte durch ein weiteres Hochschaukeln des Konflikts letztlich allen Beteiligten mehr schadet als nützt. Zum anderen nahm die Verunsicherung durch den Brexit ab. Auch wenn nach wie vor unklar ist, ob und wie die Briten letztlich aus der EU austreten, wird ein unkontrolliertes Ausscheiden ohne Vertrag - das grösste Angstszenario - immer unwahrscheinlicher.

Schliesslich trugen die chinesischen Wirtschaftsdaten zur Aufhellung der Stimmung bei. Die moderate Belebung beim Kreditwachstum und die anziehenden Einkaufsmanagerindizes zeigen, dass die konjunkturbremsenden Wirkungen des zurückliegenden Deleveragings inzwischen ausgeklungen sind und durch neue Impulse abgelöst werden. Der 2018 dominierende Abwärtstrend beim chinesischen Wirtschaftswachstum scheint damit tatsächlich zum Ende zu kommen und in eine leichte Erholung überzugehen.

Wir gehen davon aus, dass sich diese erfreuliche Entwicklung im Reich der Mitte im weiteren Jahresverlauf fortsetzen wird. In diesem Umfeld wird nicht zuletzt das Wachstum in der Eurozone wieder anziehen, zumal hier von der Binnenwirtschaft (Staat und privater Konsum) ebenfalls Impulse ausgehen. Vor diesem Hintergrund stellen sich in unseren Augen die Perspektiven für EUR-Risikoassets ungeachtet der beeindruckenden Performance in Q1 nach wie vor freundlich dar: Auch die europäischen Aktienmärkte sollten mittelfristig ihre Allzeithöchststände wieder ins Visier nehmen.

Gleichwohl dürfte der Weg dorthin turbulent verlaufen. Nicht nur wegen der weiter schwelenden politischen Krisen, sondern vor allem wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA. Auch wenn der jüngste US-Arbeitsmarktbericht für März mit einer robusten Zahl an Stellenschaffungen die Angst vor einer abrupt nachlassenden Wachstumsdynamik gemildert hat, bleibt der übergeordnete Konjunkturausblick weiterhin eingetrübt. So klingt die Anschubwirkung der letztjährigen Steuersenkungen aus und die Zinserhöhungen der Fed in den vergangenen beiden Jahren werden mit der üblichen Zeitverzögerung die Investitionsdynamik bremsen. Das Wirtschaftswachstum sollte sich mithin - abgesehen von quartalsbezogenen Sondereffekten - übergeordnet abschwächen.

Aus weltwirtschaftlicher Perspektive dürfte diese Abkühlung zwar durch die Wachstumsbelebung in China überkompensiert werden und somit einer Erholung der europäischen Aktienmärkte grundsätzlich nicht im Wege stehen. Allerdings ist das Potenzial für negative Konjunkturüberraschungen aus den USA - vor allem im zweiten Halbjahr - gross, was an den Aktienmärkten das Risiko temporärer Rückschläge erhöht.



