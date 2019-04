New York - Die anstehenden Osterfeiertage haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag in der Defensive gehalten. Leicht negative Impulse verlieh der festere US-Dollar, da eine starke US-Währung gemeinhin die Gewinne heimischer Unternehmen im Ausland schmälert.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich im frühen Handel mit plus 0,04 Prozent auf 26 460,42 Punkte kaum vom Fleck. ...

