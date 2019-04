Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMGN: Amgen am 18.4. -2,74%, Volumen 257% normaler Tage , NOVN: Novartis am 18.4. -2,17%, Volumen 167% normaler Tage , SEM: Semperit am 18.4. -1,84%, Volumen 120% normaler Tage , NFC: Netflix am 18.4. 1,58%, Volumen 85% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 18.4. 1,97%, Volumen 113% normaler Tage , ANDR: Andritz am 18.4. 2,29%, Volumen 123% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Andritz ANDR 43.740 2.29% Wienerberger WIE 20.740 1.97% Netflix NFC 360.350 1.58% Semperit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...