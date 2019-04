Der USD/JPY baut seine Seitwärtsbewegung mit der europäischen Sitzung aus und so notiert er in einer 10 Pips Range, knapp unter 112. Das Tauziehen zwischen den Bullen und Bären hält nun bereits den 6. Tag in Folge an und das obwohl die Volatilität zuletzt zulegte, nach dem der Yen sein neues Wochenhoch bei 111,76 erreichte, nach dem die PMI Ergebnisse ...

