Moneycab.com: Ende März haben Sie nach mehr als 24 Jahren bei PwC, davon 15 Jahre als Partner, das Unternehmen verlassen und richten sich beruflich neu aus. Für eine Umorientierung braucht es auch immer Mut…

Kurt Ritz: Eine neue berufliche Ausrichtung ist immer mit einem gewissen Mass an Unsicherheit gekoppelt. Daher lohnt es sich dies gründlich zu überlegen und sich nicht spontan in eine solche zu manövrieren. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass ich mich für meine letzten 10-12 Jahre der beruflichen Karriere neu ausrichten wollte. Dazu habe ich auch mit einigen Personen gesprochen, die diesen Schritt schon gemacht haben und von deren Erfahrungen ich profitieren konnte. Die schlussendliche Entscheidung brauchte dann schon noch Mut, da ich auch ohne weiteres noch 4 Jahre bis zur ordentlichen Pension mit 60 Jahren bei PwC hätte bleiben können. Mein Wunsch auch nach 60 noch beruflich aktiv zu sein, hat mich aber dann doch dazu gebracht diesen Schritt in die Selbstständigkeit jetzt zu machen und nicht erst mit 60.

Haben Sie sich für Ihre berufliche Neuorientierung an einen Coach gewandt oder waren Sie ganz alleine auf sich gestellt?

Einen Coach habe ich nicht gehabt, aber wie erwähnt standen mir einige Personen zur Seite, die diesen Schritt bereits gemacht haben. Einige davon haben diesen Schritt aber erst nach ihrer ordentlichen Pensionierung gemacht und diese haben mir alle dazu geraten den Schritt jetzt mit Mitte Fünfzig zu machen und nicht erst mit 60. Diese haben mit auch gute Tipps für den Start mitgegeben, wie zum Beispiel nicht mit zu vielen Mandaten zu beginnen und sich auch für die Zukunft noch Kapazitäten frei zu halten. Zudem habe ich mich entschieden eine gute neue Basis für diese nächsten 10+ Jahre zu schaffen und den von der HSG in St. Gallen spezifisch für Verwaltungsräte angebotenen Kurs, VR-CAS HSG, zu absolvieren.

Wie lange hat der Prozess der Neuorientierung gedauert?

Als Partner von PwC geht man ca. alle 5-7 Jahre in ein Assessment um die mittelfristigen Ziele neu zu definieren. Dies war bei mir wieder Ende 2016 der Fall. Damals habe ich bereits meine Partner-Kollegen darauf hingewiesen, dass nebst den internen Möglichkeiten die Selbstständigkeit nach Mitte 50 für mich eine Option sei. Ende Sommer 2018 war es dann soweit, dass ich meine Kollegen über die Entscheidung, den Weg ausserhalb von PwC einzuschlagen, informiert habe. Dazwischen lagen die oben erwähnten Gespräche mit bereits aktiven Verwaltungsräten und selbstverständlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...