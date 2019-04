Am 30. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. Durch den Sieg verkürzt RB den Abstand zum Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der am Sonntag sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg bestreitet, vorerst auf fünf Punkte.



Gladbach bleibt trotz der Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz. In der 17. Minute erzielte Marcel Halstenberg das Führungstor für die Leipziger durch einen verwandelten Elfmeter. Zuvor hatte der Gladbacher Verteidiger Tony Jantschke seinem Gegenspieler Timo Werner mit einer perfekt getimten Grätsche stoppen können, doch sein Mitspieler Patrick Herrmann ging nicht zum Ball, sondern traf den Leipziger Abwehrspieler Halstenberg im Strafraum am Bein, sodass dieser hinfiel, weswegen der Schiedsrichter Harm Osmers auf den Punkt zeigte. Nach der Halbzeitpause baute erneut Halstenberg die Leipziger Führung in der 53. Minute weiter aus.



Nach einem Einwurf hatte der kurz zuvor eingewechselte Yussuf Poulsen seinen Teamkollegen Halstenberg bedient. Dieser spielte einen Doppelpass mit Emil Forsberg, der ihn an der linken Seite des Strafraums wieder in Szene setzte. Dort nahm Halstenberg den Ball gut mit und schoss ihn dann aus spitzem Winkel mit links ins lange Eck. In der 61. Minute gelang dem Gladbacher Stürmer Alassane Pléa der Anschlusstreffer.



Florian Neuhaus hatte Pléa ins Laufduell mit dem Leipziger Verteidiger Nordi Mukiele geschickt, das der Gladbacher Stürmer für sich entscheiden konnte und sich trotz des robusten Zweikampfs nicht aus dem Tritt bringen ließ. Anschließend schob Pléa das Leder mit dem rechten Außenrist am Leipziger Torhüter Peter Gulácsi vorbei in die Maschen.