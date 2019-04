Am 30. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat 1899 Hoffenheim im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 mit 5:2 gewonnen. Durch den Sieg verkürzt die TSG den Abstand auf den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach auf einen Punkt.



Die Schalker bleiben durch die Niederlage auf dem 15. Tabellenplatz. In der 25. Minute erzielte Ishak Belfodil das Führungstor für Hoffenheim. Ein langer Ball der Schalker war von Belfodil 20 Meter vor dem Schalker Kasten abgefangen worden, der einen Doppelpass mit seinem Teamkollegen Nadiem Amiri spielte. Belfodil überlistete daraufhin kurz vor dem Strafraum den Schalker Verteidiger Matija Nastasic mit einem Beinschuss und knallte das Leder aus halbrechter Position ins rechte Eck.



Andrej Kramaric baute die Führung für die TSG kurz vor der Halbzeitpause in der 45. Minute weiter aus. Der Hoffenheimer Mittelfeldspieler Kerem Demirbay hatte den Ball im Zentrum bekommen, nahm anschließend Tempo auf und steckte im richtigen Moment durch die Schalker Abwehrreihen für den lauernden Kramaric durch. Dieser tauchte rechts im Strafraum auf und schoss das Leder ins lange Eck. In der 60. Minute gelang Daniel Caligiuri der Schalker Anschlusstreffer durch einen verwandelten Elfmeter.



Zuvor hatte der Hoffenheimer Verteidiger Pavel Kaderabek nach einem Eckball den Schalker Stürmer Breel Embolo im Strafraum am Fuß getroffen, weswegen Schiedsrichter Christian Dingert auf den Punkt zeigte. In der 65. Minute baute Ádám Szalai die Hoffenheimer Führung wieder aus. Belfodil hatte gefühlvoll von der rechten Seite ins Zentrum geflankt, wo sich Szalai im Rücken des Schalker Verteidigers Nastasic frei laufen konnte und aus acht Metern ins Tor köpfte. In der 73. Minute erzielte Nadiem Amiri den vierten Hoffenheimer Treffer der Partie.



Amiri hatte sich den Ball im Mittelfeld erkämpft und ging mit dem Spielgerät nach vorn. Anschließend passte er auf die linke Seite zu Kramaric, der den Ball noch einmal querlegte und wieder Amiri in der Mitte fand, der aus elf Metern einschob. In der 80. Minute baute Belfodil die Führung für die TSG noch weiter aus. Ermin Bicakcic hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und mit dem Außenrist auf den langen Pfosten geflankt, wo Belfodil die Kugel mit rechts durch die Beine des Schalker Torhüters Alexander Nübel ins Tor beförderte.



Guido Burgstaller gelang in der 89. Minute noch ein Schalker Anschlusstreffer. Der Schalker Jonas Carls hatte einen Flachpass in die Spitze gespielt, wo Breel Embolo direkt per Hacke zu Burgstaller weiterleitete, der die Kugel im Fallen ins rechte Eck bugsierte.