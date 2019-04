In Heilbronn soll am Morgen des Ostersonntags ein 25 Jahre alter Mann seine 50-jährige Mutter mit einem Messer getötet haben. Außerdem habe der 25-Jährige seinen 26 Jahre alten Bruder ebenfalls mit einem Messer schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.



Der Tatverdächtige kam wenige Minuten nach der Tat zum nahe gelegenen Polizeipräsidium und verlangte dort einen Arzt. Er wurde dort vorläufig festgenommen und zunächst medizinisch versorgt. Der Mann hat nach Angaben der Polizei die Tat gestanden und wollte offenbar seine Mutter und seinen Bruder töten. Ein mögliches Tatmotiv gab die Polizei nicht an.



Der Bruder des mutmaßlichen Täters sei offenbar außer Lebensgefahr, so die Beamten.