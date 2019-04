In der Nähe vom baden-württembergischen Geislingen ist am Sonntagmittag ein 51 Jahre alter Mann bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der 51-Jährige war mit seiner Motorrad auf einer Landesstraße unterwegs und überholte vor einer scharfen Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Pkw, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.



Dabei verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte gegen die linke Leitplanke und wurde über diese katapultiert. Der 51-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und erlag er dort seinen Verletzungen, so die Beamten weiter. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.