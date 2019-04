Die Performance des britischen Pfunds zum Auftakt in die neue Handelswoche sowie die freundliche Stimmung rund um die Gemeinschaftswährung sorgen dafür, dass sich die Konsolidierung im EUR/GBP auch am Montag weiter fortsetzt. EUR/GBP fokussiert auf Risikotrends, Brexit Das europäische Cross steigt zu Beginn der Woche zum zweiten Mal in Folge, inmitten ...

