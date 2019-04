Am 28. Februar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit Aixtron vorgeschlagen. Der Artikel dazu wurde danach mit dem Titel: "Aixtron: Short-Chance oder Gegenwehr?" veröffentlicht. Aixtron war seinerzeit durch den Ausblick, den sich die Börsianer etwas optimistischer vorgestellt hatten, von Kursen um 10,00 Euro bis auf etwa 7,60 Euro in den Keller gerauscht. Da zum damaligen Zeitpunkt eine Prognose wie der Blick in die "Glaskugel" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...