Moneycab.com: Herr Walti, Sie haben im Juni letzten Jahres die Führung der Starrag Group übernommen. Welche persönliche Bilanz ziehen Sie zum heutigen Zeitpunkt?

Christian Walti: Meine Absicht war es mit dem Stellenantritt, die Starrag in die weltweite Spitzengruppe der Werkzeugmaschinenhersteller zu führen. Auf Basis der technologisch hochstehenden Produkte und mit qualifizierten Mitarbeitenden befinden wir uns auf diesem Weg. Das Ziel wird mittelfristig zu erreichen sein.

Für 2018 haben Sie ein gemischtes Zahlenset präsentiert, aus dem ein deutlich höherer Auftragseingang herausragte, gleichzeitig aber auch die tieferen Gewinnzahlen und die rückläufige operative Marge von 2,9%. Was führte zu der übers Jahr gesehen unbefriedigenden Ertragslage?

Wir hatten mit einer Häufung kundeninduzierter Projektverschiebungen zu kämpfen. Der Beschaffungsmarkt bescherte uns teilweise massiv erhöhte Lieferfristen und eine Ausweichreaktion war nicht zeitnah möglich. Zudem zeigten sich erst an einem, im Verlauf der zweiten Jahreshälfte auch an weiteren Standorten, Verzögerungen in der Auftragsabwicklung. Hohe Projektkomplexitäten führten zu Mehraufwendungen und Verspätungen. Der hohe Auftragseingang zeigt die breite Akzeptanz unserer Produktqualität, in der Projektausführung gibt es bei Starrag aber einige Defizite.

"Unsere Produktkomplexität soll reduziert werden, dadurch steigt die Prozesseffizienz und die Risiken sinken, was sich im Resultat niederschlagen wird."

Christian Walti, CEO Starrag Group

Sie haben bereits im vergangenen Jahr reagiert, die eingeleiteten Massnahmen haben aber noch nicht die gewünschten Resultate gebracht. Das soll sich mit dem Programm "Starrag 2021" ändern. Was sieht dieses vor?

Unsere Strategie ist marktorientiert. Wir adressieren anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Aerospace, Energy, Transportation und Industry, inklusive Medtech und Luxusgüter. Das Programm sieht Massnahmen vor, um mit segmentorientierten Lösungen nachhaltig Kundennutzen zu stiften und Starrag eine gesunde Marge zu sichern. Über eine intensivere Zusammenarbeit in der Starrag-Gruppe durch Realisierung funktionaler Synergien und Vermeidung von Doppelspurigkeiten soll dies gelingen. Somit steht die Operational Excellence im Vordergrund. Unsere Produktkomplexität soll reduziert werden, dadurch steigt die Prozesseffizienz und die Risiken sinken, was sich im Resultat niederschlagen wird.

