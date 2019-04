Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit kaum veränderten Kursen in die kurze Nach-Osterwoche gestartet. Belastet wird der Leitindex SMI insbesondere von den Dividendenabgängen bei Swiss Re und Adecco. Ansonsten zeigt sich die Mehrheit der Aktien wenig verändert, wobei die bereits am Gründonnerstag im Anschluss an gute Quartalszahlen starken Nestlé und Lonza weiter anziehen.

Aufgrund der ruhigen Nachrichtenlage und nach der starken Vorwoche kommt der zurückhaltende Start in die neue Woche nicht überraschend. So sind auch die Vorgaben aus den USA, wo am Ostermontag bereits wieder gehandelt wurde, wenig aufschlussreich. In einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank heisst es allerdings, grundsätzlich sei weiterhin mit freundlichen Aktienmärkten zu rechnen. Die Bewertung der Aktien sei aber deutlich anspruchsvoller geworden und lasse wenig Raum für negative Nachrichten. Und wegen des schlechteren Verhältnisses zwischen Chancen und Risiken sei höchstens mit bescheidenen Kursavancen zu ...

