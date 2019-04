Zürich - Nach dem langen Osterwochenende ist der Schweizer Aktienmarkt mit Schwung in die verkürzte Handelswoche gestartet. Beflügelt von der Wall Street und den Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis erreichte der Leitindex am Nachmittag einen neuen Rekordstand. Diesen konnten auch durchzogene Konjunkturdaten nicht verhindern.

Der Jahresauftakt sei für die Unternehmen zwar schwierig gewesen, sagte ein Marktanalyst. Die Erwartungen seien allerdings deutlich gesenkt geworden. Daher könnte es zu einer Art Knall kommen, falls sich herausstelle, dass es nicht so schlimm gewesen sei wie befürchtet. An den US-Börsen, wo die Berichterstattungssaison in die heisse Phase tritt, wurden am Dienstag die Unternehmenszahlen überwiegend gut aufgenommen. Die Technologiebörse Nasdaq erreichte gar ein neues Rekordhoch. Auch die Zürcher Kantonalbank zeigte sich in einem Kommentar zwar weiterhin "bullish", allerdings sei die Bewertung der Aktien deutlich anspruchsvoller geworden und lasse wenig Raum für negative Nachrichten. Und wegen des schlechteren Verhältnisses zwischen Chancen und Risiken sei höchstens mit bescheidenen Kursavancen zu rechnen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,67 Prozent höher auf 9'635,07 Punkten, nachdem er eine halbe Stunde vor Ende des Handels gar bis auf 9'653,88 Zähler geklettert war. Dies ist der höchste Stand überhaupt, womit der bisherige Spitzenwert vom 9. April von 9'628,80 Zählern übertroffen wurde. Der Swiss Leader Index (SLI), bei dem ...

